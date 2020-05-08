الأرندي.. هذا ما لمسناه في القراءة الأولية لمسودة الدستور وسنساهم في إثرائها

اكد الأرندي، اليوم الجمعة، أنه استلم امس الخميس نسخة من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور الذي وزعته رئاسة الجمهورية بغرض مناقشته وإثرائه.

وأفاد التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، أنه سجل لدى القراءة الاولية لهذه الوثيقة رغبة رئيس الجمهورية من خلال الدستور المقبل في اعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة وتعزيز الحريات وازالة اللبس فيما يتعلق بالفصل بين السلطات .

كما اعتبر الحزب ان مشروع تعديل الدستور ياتي في ظروف مميزة تفرض تجند الجميع من اجل الوصول الى اقرار دستور يحوز على اجماع وطني واعتراف دولي.

وأكد الحزب انه سيساهم في اثراء الوثيقة والمشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور.

مشيرا في السياق ذاته أن الوثيقة المعروضة تكفلت بوعي وادراك عميقين بطموحات الشعب الجزائري التواقة الى تعزيز منظومة الحقوق والحريات والمحافظة على الإنسجام الوطني.