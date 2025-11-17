الأرندي يؤكد دعمه لكل قرارات رئيس الجمهورية التي تخدم التنمية المتوازنة

أكد التجمع الوطني الديمقراطي”الأرندي”، اليوم الاثنين، دعمه لكل قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تخدم التنمية المتوازنة وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي.

وفي بيان له، أكد الحزب دعمه لكل قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي تخدم التنمية المتوازنة وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي. مع التشديد على ضرورة انخراط كل الفاعلين لمتابعة العملية لضمان أثر مباشر وملموس على حياة المواطنين.

موضحا أن التجمع الوطني الديمقراطي سجل بإيجابية القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء. خاصة تلك المتعلقة باستحداث ولايات جديدة كاملة الصلاحيات وهي آفلو، بريكة، قصر الشلالة، مسعد، عين وسارة، بوسعادة. الأبيض سيدي الشيخ، القنطرة، بئر العاتر، قصر البخاري، العريشة.

حيث اعتبر التجمع أن هذه الخطوة تندرج في مسار تعزيز التوازن التنموي وتقريب الإدارة من المواطن.

وفي ذات السياق تقدّم الحزب بأصدق التهاني لسكان هذه الولايات، متمنياً أن يشكل هذا القرار بداية لمسار تنموي. ينعكس إيجاباً على الخدمات العمومية ومستوى معيشة المواطنين.

كما ثمّن الحزب القرارات الاجتماعية المتعلقة بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة، موضحا أن الأرندي. يرى أن دعم القدرة الشرائية يشكل أولوية، داعيا إلى تسريع وتيرة هذه الإصلاحات بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وحاجات الفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً.

وفي نقطة ثالثة أكد التجمع الوطني الديمقراطي، أن المشاريع الاقتصادية الإستراتيجية وعلى رأسها إطلاق خط السكة الحديدية. تندوف - بشار، والشروع في الاستغلال الفعلي لمنجم غار جبيلات، التي تدعم الصناعة الوطنية وتعزيز السيادة الاقتصادية.

حيث دعا إلى تظافر الجهود من أجل ضمان تنفيذها وفق رؤية فعالة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وسكان الجنوب على وجه الخصوص وتستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية.

