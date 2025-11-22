الأرندي يؤكد على حضور أقوى للمرأة في الاستحقاقات المقبلة

بتكليف من منذر بودن، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أشرفت اليوم السبت، بولاية سطيف، فارح ليندة، عضو المكتب الوطني، على تجمعٍ نسويّ هام نظّمه تومي عبد الغاني، الأمين الولائي لولاية سطيف، عضو المكتب الوطني ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب.

وقد شهد هذا اللقاء حضوراً نسوياً متميزاً، جسّد روح الالتزام والمشاركة الفاعلة للمرأة في العمل السياسي. وترقية دورها داخل هياكل الحزب وفي الحياة العامة.

وخلال هذا التجمع تم التأكيد على مواصلة العمل الميداني، وتعزيز التواصل مع مناضلات الحزب. وترقية المبادرات التي تضمن حضوراً أقوى للمرأة في الاستحقاقات المقبلة، بما ينسجم مع توجهات قيادة الحزب ورؤيته.

