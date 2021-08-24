الأرندي يؤيد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ويعتبره سياديا

أصدر حزب التجمع الوطني الديموقراطي الارندي سهرة اليوم الثلاثاء بيانا بخصوص قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط. وأعرب الأرندي عن تأييده المطلق لهذا القرار معتبرا إياه قراراً سياديًّا يحمي مصالح الجزائر وشعبها من تهديدات واستفزازات بلد مجاور.

وأضاف الارندي في بيانه انه طالما حذر في مواقف سابقة من خطورة الأعمال العدائية الصادرة باستمرار عن المخزن. كما دعا إلى التعامل معها بحزمٍ.

الأرندي في ذات البيان طالب الحكومة الجزائرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الممارسات المشينة للنظام المغربي، والتي تخرق مبدأ حسن الجوار.

كما طالب الشعب الجزائري باليقظة والالتفاف حول مؤسساته الرسمية والسيادية، للدفاع عن مصالح الجزائر الدبلوماسية والاقتصادية. وهذا من اجل سلامة ووحدة أراضيها، وصون نسيجها الاجتماعي، وحماية أمنها القومي، والتصدي لأي عدوان مهما كان مصدره.