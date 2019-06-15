الأرندي يثق في العدالة ويؤيد الخطوات التي دعت إليها قيادة الجيش

دعا التجمع الوطني الديمقراطي، “الأرندي” المناضلات والمناضلين إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وانسجام الحزب، في ظل الظروف التي يعيشها الحزب.

وفي بيان موقع باسم التجمع، أكد على ثبات قرارات ومواقف الحزب التي عبر عنها في مختلف الاجتماعات.

مشيرا إلى تأييد الخطوات التي دعت إليها قيادة الجيش الوطني الشعبي، والمتمثلة في عقد حوار وطني جاد ومسؤول.

بالإضافة إلى تأسيس هيئة وطنية لتنظيم ومراقبة وإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، استجابة للمطالب الشعبية.

وعدم الانسياق وراء دعوات المراحل الانتقالية، والالتزام بالشرعية الدستورية.

كما عبر الحزب عن ثقته في العدالة الجزائرية التي تشكل ركنا حصينا في بناء دولة الحق والقانون.

وأبرز، البيان أن أعضاء المكتب الوطني سيواصل عقد لقاءاتهم التشاورية واتخاذ المواقف اللازمة من كل المستجدات.