الأرندي يثمن دعوة قايد صالح لاستدعاء الهيئة الناخبة

أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن ارتياحه لاقتراح الفريق أحمد قايد صالح، استدعاء الهيئة الناخبة منتصف شهر سبتمبر الجاري.

وقال الأرندي إنه يرى في هذه الخطوة، دليلا على جدية جهود قيادة الجيش في صون الخيار الدستوري.

وجاء في بيان للأرندي وقعه أمينه العام بالنيابة عز الدين ميهوبي أن اقتراح قايد صالح يجسد أيضا مطلب الشعب.

وأوضح البيان أن الاقتراح تطرق أيضا لتوفير الشروط والآليات التي تمكن المواطنين من الاختيار الحر والسيد لرئيس الجمهورية والمساهمة ببناء مؤسسات دستورية صلبة.

واعتبر الأرندي هذا الإجراء بمثابة محطة عملية للخروج من الوضع الراهن إلى الاستقرار المؤسساتي.

وجدد الأرندي التزامه بدعم هذا المسعى، حيث عبّر عن استعداده لتجنيد مناضليه، لتحسيس الجزائريين بضرورة المشاركة القوية في الرئاسيات.