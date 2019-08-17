الأرندي يجدد التزامه بالمساهمة في الحوار الوطني

اجتمع المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، اليوم السبت، تحت رئاسة الأمين العام للحزب بالنيابة، عز الدين ميهوبي.

وقد استهل الاجتماع بدراسة مستجدات الساحة الوطنية، حيث جدد الأرندي التزامه بالمساهمة في مسعى الحوار لتنظيم رئاسيات في أقرب الآجال.

ونوه المكتب الوطني في هذا الصدد بجهود المشرفين على هيئة الحوار التي التزمت بالعمل مع كل الجزائريين.

بالإضافة لدراسة كل المبادرات الرامية، لوضع آليات الخروج من الأزمة، بمرافقة مؤسسات الدولة وقيادة الجيش.

ولدى دراسته للأوضاع النظامية للحزب، أشاد الأرندي بروح المسؤولية التي تحلى بها الإطارات والمنتخبون والمناضلون، وفي أوساط الحالية الوطنية بالخارج.

وقد تقرر في هذا الاطار عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية عشية الدخول الاجتماعي المقبل، ستستهل باجتماع أمناء المكاتب الولائية.

يتبع بلقاء منتخبي الحزب في البرلمان بغرفتيه، وعقد دورة عادية للمجلس الوطني، يتم ضبط موعدها لاحقا.