الأرندي يجدد عرفانه لجهود الجيش الكبيرة في دعم مسار خروج الجزائر من أزمتها

جدد أعضاء المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عرفانهم للجيش الوطني الشعبي وجهوده الكبيرة في دعم مسار خروج الجزائر من أزمتها.

وأفاد حزب الأرندي، اليوم السبت في بيانه الختامي للدورة الأولى للمجلس الوطني، تجديد عرفانه للجيش الوطني الشعبي وجهوده الكبيرة في دعم مسار خروج الجزائر من أزمتها ومرافقة الحراك الشعبي في مطالبه وتسجيدها، وكذا تأمين شروط الإنتخابات الرئاسية التي أعادت الجزائر إلى سكة الشرعية الدستورية.

و عبر أعضاء المجلس الوطني للحزب في البيان أيضا عن ارتياحهم للظروف التي جرت فيها الدّورة، من تنظيم للأشغال والتزام بمقتضيات الوضع الصحّي.

كما ثمنوا كل القرارات واللوائح التي خرجت بها الدورة، ورأى أعضاء المجلس في ذلك مؤشرا ايجابيا لإنطلاقة جديدة للحزب.

من جهة ثانية قدر أعضاء المجلس الوطني ما ورد في كلمة الأمين العام، الطيب زيتوني، التي حدّد فيها المعالم الجديدة للحزب، والرؤية التي انبثقت من المؤتمر الأخير.

والمرتكزة اساسا على الأفكار والرؤى والتصورات التي تجعل من خدمة الجزائر هدفا أسمى، وتعزيز المسعى الدؤوب لضمان استعادة الثقة وتأمين الاستقرار وتحقيق التنمية المستديمة.