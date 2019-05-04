الأرندي يدعو الطبقة السياسية إلى الحوار

دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، الطبقة السياسية، للحوار السياسي، الذي يضفي إلى عقد الانتخابات الرئاسية.

وأوضح بيان من حزب الأرندي، أن الانتخابات الرئاسية، ستفتح الأبواب على مسار التغيير الشامل.

بما في ذلك تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور.

وهنأ حزب الأرندي، كافة الشعب الجزائري والأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

كما ذكر المكتب الوطني للحزب بموقفه الداعي إلى تأسيس هيئة وطنية مكلفة بمراقبة الانتخابات.

بالإضافة إلى، مساندته لأي توافق قد يظهر على الساحة السياسية.