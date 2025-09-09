الأرندي يدين الاعتداء الصهيوني الجبان على قطر

أدان حزب التجمع الوطني الديمقراطي بشدة، في بيان له مساء اليوم الثلاثاء، الاعتداء الجبان والسافر الذي نفذه اليوم الكيان الصهيوني على دولة قطر الشقيقة.

وجاء في البيان:”يُدين ويشجب التجمع الوطني الديمقراطي بشدة الاعتداء الجبان والسافر الذي نفذه اليوم الكيان الاسرائيلي على دولة قطر الشقيقة مستهدفا اجتماعا للمفاوضين في إطار جهود الوساطة للوصول لحل دبلوماسي بقطاع غزة.”

وعبر “الأرندي” بهذا الصدد عن تضامنه الكامل والمطلق مع الشقيقة قطر دولة وشعبًا في هذا الظرف العصيب الذي تمر به نتيجة هذا العدوان الغاشم الذي أثبت وبما لا يدع مجالا للشك أن هذا الكيان الاحتلالي ماضٍ في عقيدته الاعتدائية من خلال المضي في سياسة خلق الفوضى في منطقتنا العربية وإطالة أمد الحرب عنوةً، بدل التجاوب مع جهود الوساطة و الاستجابة لنداءات المجموعة الدولية لإنهاء الاعتداءات الهمجية على الشعب الفلسطيني الشقيق.

كما عبر التجمع أيضا، عن دعمه الموقف القوي المعبر عنه من قبل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة في ردع المحتل الإسرائيلي وإجباره على وقف مجازره بحق الفلسطينيين، وكذا كبح جموحه المقيت للعنف وسعيه المتواصل لجر المنطقة العربية إلى مستنقع الفوضى والعنف وفق عقيدته التوسعية الرعناء.