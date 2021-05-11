الأرندي يدين سياسة الإحتلال الصهيوني ويؤكد مواقف الجزائر الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني

أدان حزب التجمع الوطني الديموقراطي “الأرندي” ، سياسة الإحتلال الصهيوني المطبقة ضد الشعب الفلسطيني والهادفة لفرض الواقع العدواني.

وأفاد الحزب في بيان له، أن القمع الممنهج والهمجي الممارس ضد الفلسطينيين هو تعدي على المقدسات وتغيير الطابع التاريخي والقانوني للقدس الشريف.

وأكد الحزب أن مواقف الجزائر والجزائريين مبدئية وثابتة داعمة لنظال الشعب الفلسطيني العادل والمشروع من أجل استرجاع حقوقه.

ودعا الحزب مجلس الأمن للأمم المتحدة تحمل مسؤولياته القانونية في حماية الفلسطينيين وحقوقهم ومقدساتهم وممتلكاتهم من الغطرسة الإسرائيلية ومن سياسيته الإستيطانية التي تشكل تعديا سافرا على كل القرارات واللوائح الأممي.

كما دعا الدول العربية والإسلامية لمزيد من العمل المشترك من أجل الدفاع عن القضية المركزية للعرب والمسلمين.

وكذا رفض هرولة بعض الدول العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني لكونها خيانة للشعب الفلسطيني واصطفافا واضحا مع إسرائيل ضد القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تعد مسألة روحية ووجدانية لكل العرب والمسلمين.