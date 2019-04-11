الأرندي يرحب باستدعاء الهيئة الناخبة لرئاسيات 4 جويلية

رحب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الخميس، باستدعاء الهيئة الناخبة، لاجراء الانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها 04 جويلية 2019.

وناشد في بيان له، جميع الفاعلين السياسيين، للمساهمة بكثير من المسؤولية، قصد انجاح هذا الموعد، لاخراج البلاد من الازمة الحالية، عن طريق خيار ديمقراطي سيد لشعبنا الابي.

كما رحب بتصريح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

والذي أكد فيه التزام المؤسسة العسكرية، بمرافقة المرحلة الانتقالية، وتوفير كافة ضمانات النزاهة والشفافية في الاستحقاق الانتخابي القادم، واحترام الدستور.

وكذا حماية البلاد من أي مناورات خارجية، لزعزعة استقرارها.