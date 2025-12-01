“الأرندي” يرحّب بقرارات الرئيس تبون في اجتماع مجلس الوزراء

عبّر حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي” في بيان له مساء اليوم الإثنين، عن ارتياحه للقرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، والتي اعتبرها الحزب دليلًا واضحًا على التزام الدولة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية.

وفي هذا الصدد، رحّب الحزب بقرار رفع الأجر الأدنى المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، مؤكّدًا أن هذه الزيادة تُعدّ خطوة تاريخية غير مسبوقة من حيث حجمها منذ بدء العمل برفع الأجر الأدنى المضمون عبر العقود.

كما ذكّر بأن هذا القرار يأتي امتدادًا للإجراءات السابقة التي اتخذها رئيس الجمهورية سنة 2020 في سياق دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، ثمن التجمع الوطني الديمقراطي قرار رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، إضافة إلى التوجيهات الرامية إلى تبسيط إجراءات الاستفادة منها عبر مراجعة شرط تجديد الملف وضمان صرفها لمدة سنة قابلة للتجديد، بما يعكس حرص الدولة على مرافقة الشباب اجتماعيًا واقتصاديًا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، عبّر الحزب عن افتخاره بدخول الجزائر لأول مرة منذ الاستقلال مرحلة تصدير البنزين المكرر بعد سنوات طويلة من الاستيراد، معتبرًا هذا الإنجاز نقلة نوعية في مسار تعزيز السيادة الطاقوية ودليلًا على نجاح جهود إعادة تأهيل وتحديث قطاع المحروقات.

واختتم التجمع الوطني الديمقراطي بيانه بالتأكيد على دعمه لمسار الإصلاحات العميقة التي يقودها رئيس الجمهورية، مجددًا استعداده لمواصلة العمل الميداني والمؤسساتي دعماً للدولة وجهودها في خدمة الوطن والمواطن.