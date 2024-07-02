الأرندي يرد على اليمين المتطرف الفرنسي “فرنسا باش تبنات”؟!

رد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، “الأرندي”، على هجوم اليمين المتطرف على الجالية الجزائرية الموجودة في فرنسا.

ووجه مصطفى ياحي، رسالة إلى اليمين المتطرف قال فيها “أجدادهم الذين قاموا بإبادات ومجازر في حق الجزائريين”. تابعا “فرنسا كيف تم بناؤها كانوا يأخذون الجزائريين بالبطاقة”. “من كان يضع الحجر في باريس، والحديد والاسمنت من أين جلبوه”. مضيفا “فرنسا بنيت بسواعد الجزائريين”. “والآن قال أخ المعزة ما فيك حليب”.

وأكد ياحي في ندوة صحفية نظمها على هامش إجتماع لجنة الخبراء التابعة لأحزاب الاغلبية ” الأفلان، الأرندي، وجبهة المستقبل”، أن “الآن في الجزائر بعد 2019 لديها رجال ونساء”.