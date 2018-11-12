الأرندي يرُد على الجدل القائم حول تصريحات أويحيى بباريس.. محاولة للضرب في مصداقية الوزير الأول

في أول تعليق رسمي من حزب التجمع الديمقراطي، حول الجدل الذي أثاره تعليق الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس الأحد بباريس، بعدما وصف شهداء الجزائر بالقتلى، بالتأكيد أنه جدل عقيم.

حيث أكد صديق شيهاب في تصريح خص به النهار، أن الجدل القائم هو جدل عقيم ليس إلا، مضيفا: “الوزير الأول رجل براغماتي يخاطب الأشخاص باللغة التي يفهمونها”.

وقال أيضا: “أعتقد أن المحاولات اليائسة للضرب في مصداقية الوزير الأول وهذه محاولة أخرى وستفشل أيضا”.

موضحا أن الوزير الأول أحمد أويحيى ليس بحاجة إلى من يقدم له الدروس في الوطنية والتزامه بمصلحة الجزائر العليا ووفائه لأرواح الشهداء.

وختم حديثه إلى “النهار” بالتأكيد على أن أويحيى، لن تقلل هذه المحاولات من عزيمته، كما أنه لا تغني ولا تسمن من جوع.