الأرندي يستنكر بشدة تصريحات ماكرون غير المسؤولة

عبر التجمع الوطني الديمقراطي، عن استنكاره الشديد للتصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، و التي اعتبرها تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، ومحاولة يائسة للتأثير على المؤسسة القضائية الجزائرية المستقلة.

وأكد التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له أن هذه التصريحات تعكس الأزمة الداخلية العميقة. التي تعيشها فرنسا ومحاولة تصديرها نحو الجزائر وإلهاء الرأي العام الداخلي الفرنسي.

وجاء في بيان الحزب، أن الرئيس ماكرون أصبح رهينة بيد اليمين المتطرف واللوبيات والكيانات الكولونيالية-الصهيونية المعادية للجزائر.

وتعد هذه التصريحات سقطة سياسية وأخلاقية لدولة تدعي الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات. واحترام القوانين والمواثيق الدولية، يضيف البيان.

كما جدد الأرندي دعمه ووقوفه إلى جنب مؤسسات الدولة الجزائرية ضد هذه الممارسات العدوانية، التي لايمكن بأي حال من الأحوال أن تؤثر على المسار الذي تسلكه الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

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