الأرندي يشيد بنجاح الجزائر في احتضان الحدث الافريقي

أشاد حزب التجمع الوطني الديموقراطي “الأرندي” بنجاح الجزائر في احتضان الحدث الافريقي الهام المتمثل في معرض التجارة البينية الافريقية.

وإعتبر الأرندي في بيانه أن هذا الحدث الافريقي استحقاقا قاريا جددت من خلاله الجزائر التزامها ببعدها الافريقي. كما فتحت الجزائر آفاقا مستقبلية لتعزيز تنمية القدرات الإنتاجية الوطنية والتموقع في الأسواق الإفريقية.

ووفقا للأرندي نجاح هذا الإستحقاقا القاري جاء تجسيدا لاستراتيجية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لتنويع الشراكات الاقتصادية ورفع حجم الصادرات خارج المحروقات.

كما ثمن قرار رئيس الجمهورية إطلاق صندوق لتمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر على المستوى الافريقي، وهو مايعكس إدراك الجزائر لدور الشباب الافريقي للمساهمة في التنمية الاقتصادية للقارة.

ودعا الارندي في البيان ذاته كافة القوى الحيّة في المجتمع إلى تعزيز التكافل والتضامن الوطني لدعم مجهودات الدولة من أجل إنجاح الدخول الاجتماعي والاقتصادي وحماية القدرة الشرائية للمواطن، التزاما بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

كما حث نواب الحزب في البرلمان بغرفتيه، عشية افتتاح الدورة البرلمانية، على مواصلة نشاطهم الدؤوب للتكفل بانشغالات المواطنين وإيصالها إلى السلطات العمومية، وممارسة عملهم الرقابي على الحكومة.

أما بالنسبة بالشؤون الخارجية أشاد الأرندي بالجهود الدبلوماسية للجزائر لنصرة القضية الفلسطينية على مستوى مجلس الأمن الأممي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف البيان أن هذه الجهود توجت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار حل الدولتين.

كما يجدّدالأرندي دعمه لموقف الجزائر المندّد بغطرسة الكيان الإسرائيلي واعتدائه السافر على دولة قطر.

ويدعو الارندي المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لردع هذا الكيان الغاشم، وإجباره على وقف مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها يوميا في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، ووقف مناوراته الخبيثة لجر المنطقة العربية إلى مستنقع الفوضى.

وفي الاخير أشاد الأرندي بجهود قوات الجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك الأمنية في الدفاع عن سلامة التراب الوطني والحفاظ على أمن واستقرار الجزائر.

وللإشار: عقد المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي اليوم، اجتماعه الأول بعد المؤتمر السابع، تحت رئاسة منذر بودن، الأمين العام للحزب.

وخلال الإجتماع تم تقييم نشاط الحزب منذ انعقاد مؤتمره السابع إلى جامعته الصيفية بالإضافة إلى مستجدات الساحة الوطنية والدولية.