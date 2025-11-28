الأرندي يطلق دورات تكوينية لإطارات الحزب لولايات الجنوب الشرقي

إنطلقت اليوم الدورات التكوينية المخصّصة لإطارات ومناضلات ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي الأرندي لولايات الجنوب الشرقي بولاية الوادي .

وعرفت الدورات التكوينية حضور مكثّف ومشاركة فعّالة من ولاية الوادي، تڨرت، غرداية، خنشلة، المنيعة، المغير، بسكرة، الأغواط، وورقلة.

والهدف من هذه الدورات تعزيز قدرات المناضلين في مجالات الاتصال السياسي، والتنشيط الحزبي، والعمل الميداني، إضافة إلى ترقية الأداء التنظيمي في إطار رؤية الحزب الرامية إلى تأهيل الإطارات وتطوير أدوات العمل السياسي.