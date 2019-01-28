الأرندي يعزي عائلة الراحل مراد مدلسي

تقدم حزب التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة أمينه العام، أحمد أويحيى بتعازيه لعائلة رئيس المجلس الدستوري، مرادمدلسي، بعد أن وافته المنية.

وفي منشور عبر الصفحة الرسمية بالفايسبوك للأرندي، قال “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة التجمع الوطني الديمقراطي”.

“نبأ وفاة المرحوم مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري، وعلى إثرهذا المصاب الجلل يتقدم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى”.

“أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب الوطني وإطارات ومناضلي التجمع الوطني إلى أسرة الفقيد بأخلص عبارات التعازي والمواساة”.

“داعين المولى عزّ وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.

“إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

للإشارة فقد توفي فجر اليوم، رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي، عن عمر ناهز 76 عاما، إثر مرض عضال .