الأرندي يعزي في وفاة الرئيس الأسبق المجاهد اليامين زروال

بعث الامين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي “الأرندي” منذر بودن برسالة تعزية ومواساة في وفاة الرئيس الجزائري السابق اليمين ليامين زروال.

وجاء في رسالة التعزية:

“ببالغ الحزن والأسى تلقى التجمع الوطني الديمقراطي خبر وفاة الرئيس الجزائري السابق اليمين ليامين زروال”.

وقال بودن في رسالته “وإثر هذا الخبر الأليم، يتقدم الأمين العام للحزب منذر بودن، باسمه ونيابة عن كافة إطارات الحزب ومناضليه، بخالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، وإلى الشعب الجزائري قاطبة، في هذا المصاب الجلل”.

وأضاف الامين العام للأرندي “ولقد فقدت الجزائر برحيله أحد أبنائها البررة، ورجلاً من رجالات الدولة الذين خدموا الوطن بإخلاص وتفانٍ، وتركوا بصمات راسخة في مسار بناء الدولة الجزائرية”.

وفي الختام قال بوذن “نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.