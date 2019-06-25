“الأرندي” يعقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام بالنيابة يوم 6 جويلية

قرّر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عقد دورة استثنائية لانتخاب أمين عام بالنيابة، يوم 6 جويلية بقصر المؤتمرات.

وحسب بيان للحزب ،:أنه نظرا للوضع الاستثنائي الذي يعيشه الحزب، والذي يقتضي انتخاب أمين عام بالنيابة لتسيير شؤون الحزب، لغاية انعقاد المؤتمر ،

وكذا استجابة لطلب ثلاثي أعضاء المجلس الوطني للحزب تقرر عقد دورة استثنائية يوم 6 جويلية “.

كما جدّد الحزب دعوته للمناضلات والمناضلين، التجمع حول الحزب والتحلي باليقظة حفاظا على تماسك صفوفه في الظرف الاستثنائي”.

وجدد “الأرندي”، دعمه للحوار الذي دعت اليه قيادة الجيش الشعبي الوطني، والتمسك بضرورة انخراط الجميع في مسار تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال خدمة لمصلحة الوطن “.