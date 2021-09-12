الأرندي يعلن مشاركته في الإنتخابات المحلية المقبلة

اجتمع اليوم الأحد، المكتب الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، برئاسة الطيب زيتوني، الأمين العام للحزب، أين أعلن مشاركته في الإنتخابات المحلية المقبلة.

وحسب بيان للحزب، وفي مستهل الإجتماع، استعرض الأمين العام مواقف الحزب من الأحداث الوطنية والدولية، مبينا حرص التجمع الوطني الديمقراطي على المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر القادم.

هذا وتباحث أعضاء المكتب الوطني، خلال الإجتماع، على الترتيبات التنظيمية الخاصة بالإنتخابات المحلية وذلك على مستوى الهياكل عبر كل ولايات الوطن.

وتم التأكيد، خلال الإجتماع، على تجند الحزب بكل طاقاته لإنجاح الإنتخابات المحلية وذلك عبر المشاركة النوعية في تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، خلال هذا الإستحقاق السياسي والذي يكتسي اهمية بالغة لارتباطه أساسا بالتنمية المحلية ذات الصلة المباشرة بالمواطن.

وفي ذات السياق، سجل المكتب الوطني بارتياح شديد الإقبال اللافت للمناضلين على الترشح للإنتخابات البلدية والولائية، وذلك إثر إلتزام الأمناء الولائيين بفسح المجال لجميع الكفاءات ودون إقصاء.

كما أثنى المكتب الوطني، على إعلان قوى سياسية أخرى مشاركتها في الانتخابات المقبلة، إدراكا منه أن البناء المؤسساتي يتطلب مشاركة الجميع في العملية الإنتخابية بإعتبارها ترسيخا للممارسة الديمقراطية وتجسيدا لإلتزامات رئيس الجمهورية في بناء الجزائر الجديدة عبر استكمال بناء مؤسسات الدولة.

وبالنسبة لعمل النواب، أبدى المكتب الوطني ارتياحه لتجند ممثليه بغرفتي البرلمان لإثراء مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض عليهم، وذلك عبر المناقشة الجادة وتقديم الإضافة المرجوة تجسيدا لإلتزامات النواب مع مواطنيهم خلال الحملة الإنتخابية لتشريعيات 12 جوان.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb