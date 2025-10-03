 الأرندي ينشط ندوة بعنوان “الاتصال السياسي والاعلام الرقمي”بولاية الشلف

نشط حزب التجمع الوطني الديموقراطي “الأرندي” ندوة بعنوان الاتصال السياسي والاعلام الرقمي، بولاية الشلف.

وجاءت هذه الندوة تحت إشراف منذر بودن الأمين العام لحزب الأرندي

وأشرفت على تنشيط هذه الندوة كل من فاطمة الزهراء بن صافي عضو المكتب الوطني، رفقة الاعلامية عضو المجلس الوطني وهيبة عماري. وكذا نسيم سيدي سعيد عضو المجلس الوطني وبلقاسم جير مستشار الامين العام مكلف بالاتصال في الحزب.

وتندرج هذه الورشة ضمن الدورة التكوينية الجهوية لولايات الوسط عشية تنشيط الامين العام للحزب منذر بودن لتجمع شعبي غدا السبت بدار الثقافة، بعاصمة الولاية.