الأرندي ينطلق مبكرا في التحضير للمواعيد الانتخابية المقبلة

سينطلق التجمع الوطني الديمقراطي، قريبا في التحضير للمواعيد الانتخابية المقبلة، حسب ما أعلنه الأمين العام بالنيابة، عز الدين ميهوبي.

وأفصح ميهوبي أنه سيتم انطلاقا من الأحد المقبل، التحضيرللمؤتمر الاستثنائي للحزب، والذي سيتم تنظيمه في غضون شهرين.

وأضاف ” هناك عدد من الولايات برزت خلال التقسيم الإداري الجديد، ستكون فيها أمانات ولائية جديدة ومندوبي الحزب الدائمين بالولايات المنتدبة، للتكيف مع التقسيم الإداري الجديد”.

كما سيتم تعيين ممثل للأرندي بكل البلدان التي تتواجد فيها الجالية الجزائرية، حتى يكون هناك انتشار للحزب في الداخل والخارج من جهة، وحتى يهيئ الأرندي نفسه لأي موعد انتخابي قادم.