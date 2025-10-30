الأرندي ينظم ندوة إعلامية بمناسبة الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية

أشرف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي “الأرندي”، منذر بودن، اليوم الخميس، على ندوة إعلامية بعنوان: “الإعلام الوطني.. من تحصيل الاستقلال إلى تحصين الجزائر”.

وجرت الندوة بالمقر الوطني للحزب، عشية إحياء الذكرى الـ71 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة واليوم الوطني للصحافة. وشهدت حضورا مكثفا للإعلاميين ومسؤولي وسائل الإعلام.

وبالمناسبة، ألقى الدكتور محمد هدير، أستاذ الإعلام والاتصال، محاضرةً عرض فيها دور الإعلام الجزائري وإسهاماته منذ الاستقلال ورهاناته في المرحلة الراهنة.