الأرندي يهنئ الرئيس تبون ويشكر سلطة الإنتخابات والجيش على إنجاح الإستحقاقات

هنأ المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، متمنيا له النجاح في تحقيق تطلعات الشعب الجزائري في الأمن والإستقرار.

وحسب نسخة من بيان لإجتماع المكتب الوطني للأرندي، فقد هنأ الحزب الشعب الجزائري على مساهمته الفعالة في انجاح الإستحقاقات الرئاسية.

كما شكر الأرندي مؤسسة الجيش الوطي الشعبي على حرصها على تأمين وتوفير شروط انجاح هذه الإنتخابات وتمكين المواطنين من أداء واجبهم الإنتخابي .

بالموازاة مع ذلك، ثمن التجمع الوطني الديمقراطي الدور الذي قامت به السلطة الوطنية للإنتخابات من خلال العمل على إنجاح العملية الإنتخابية وضمان شفافيتها.