“الأرندي” يهنئ الوزير الأول وأعضاء الحكومة الجدد

هنأ التجمع الوطني الديمقراطي غريب سيفي بمناسبة تعيينه وزيراً أولاً من قبل رئيس الجمهورية، معرباً عن أصدق عبارات التهاني له ولكافة أعضاء الحكومة على نيلهم هذه الثقة الغالية.

وأكد الحزب في بيانه دعمه لجهود الحكومة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، ومواصلة مسار الإصلاح والبناء الذي يطمح إليه الشعب الجزائري.

كما أعرب عن أمله في التوفيق والسداد للوزير الأول وفريقه الحكومي في أداء مهامهم السامية، لما فيه خير الجزائر واستقرارها وتنميتها.