الأرندي يوثّق بـ “الفيديو” مساندته للرئيس بوتفليقة عشية ترشيحه لرئاسيات 1999

لا يزال حزب التجمّع الوطني الديمقراطي،يردّ بقوة على الأمين العام لحزب “الأفلان” جمال ولد عباس.

لتأكيد مساندته لعبد العزيز بوتفليقة دون قيد أوشرط عشية ترشيحه للرئاسة سنة 1999.

ونشر “الأرندي” عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك اليوم الأحد،كرد قوي لاتشوبه اية شائبة على ولد عبّاس، فيديو يوثّق مساندته للرئيس بوتفليقة.

اين ظهر الرئيس بوتفليقة خلال فوزه بالعهدة الأولى 1999، وهو يهنئ الأحزاب السياسية التي ساندته وزكّته للترشح للرئاسيات.

دون قيد أو شرط وكان على رأسهم حزب التجمع الديمقراطي.

ويأتي رد “الأرندي” لثاني مرة عقب التصريحات التي أطلقها ولد عباس اين اتّهم ضمنها أحزابا سياسية بمساومة بوتفليقة عشية رئاسيات 1999.

حيث سبق للحزب أن برأ ذمته من تلك الإتهامات، مؤكّدا بخصوصها أن أحمد أويحي لم يكن هو من ساوم الرئيس بوتفليقة.

عشية ترشيحه للرئاسة سنة 1999، بل أن الأمين العام الأسبق الطاهر بن بعيبش هو من قام بذلك.

وأنّ الموقف الشخصي للأمين العام السابق للحزب آنذاك، أدى بقيادة التجمع إلى سحب الثقة من السيد الطاهر بن بعيبش.

وانتخاب أحمد أويحيى أمينا عاما للحزب، ومساندة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة دون شرط أو قيد منذ سنة 1999″.

وجاء في ذات البيان، أن موقف الحزب ثابت ونابع عن قناعته بأهمية الاستمرارية في تعزيز المكتسبات التي حققتها الجزائر تحت قيادة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.