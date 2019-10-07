الأرندي يوضح حقيقة شعار الحملة الانتخابية الرئاسية لميهوبي

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الأرندي يوضح حقيقة شعار الحملة الانتخابية الرئاسية لميهوبي
بقلم نسرين محفوف

أوضح التجمع الوطني الديمقراطي، حقيقة شعار الحملة الانتخابية الرئاسية للأمين العام بالنيابة عز الدين ميهوبي، المتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال الأرندي في بيان له اليوم الأحد، أن هذه المنشورات المزعومة للحملة الانتخابية لميهوبي لا تلزم إلا ناشريها، ولم تصدر بتاتا عن المعنى.

وأضاف الأرندي، أنت اهتمام الحزب ومرشحه منصب في الفترة الحالية على استكمال عملية جمع التوقيعات الناخبين.

وأشار الأرندي أنه سيتم الإفصاح رسميا عن شعار حملة المترشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي، بعد استيفاء شروط اعتماد ترشحه رسميا.


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