الأرندي يُثمن موقف الرئيس تبون إزاء التطورات الخطيرة بمنطقة الشرق الأوسط

ثمن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الموقف العقلاني، الحكيم والمتزن الذي عبرت عنه الدولة الجزائرية بقيادة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد دعمه الكامل لكل التحركات التي يقودها الرئيس.

وجاء في بيان للحزب “لقد عكست الاتصالات الهاتفية التي أجراها رئيس الجمهورية مع أشقائه قادة الدول العربية. الشقيقة، العمق العربي للجزائر وحرصها الثابت على التضامن العربي، وتعزيز التشاور والتنسيق في هذه المرحلة. الدقيقة، مؤكدا بذلك وقوف الجزائر إلى جانب الأشقاء، ودعمها لجهود الوساطة الهادفة. إلى وقف التصعيد وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة”.

كما أشاد الحزب بالتحرك الدبلوماسي النوعي الذي باشره وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية. بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، بتوجيه من رئيس الجمهورية، واستقباله سفراء الدول العربية. التي تعرضت لاعتداءات عسكرية، في رسالة واضحة تعكس رفض الجزائر القاطع لأي مساس بسيادة الدول. ووحدتها الترابية، وتمسكها الصارم بمبادئ احترام القانون الدولي والمواثيق الدولية ونصرة القضايا العادلة.

وأكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أنه يتابع بقلق بالغ التدهور الأمني في المنطقة. مؤكدا أن الخيار الدبلوماسي يظل السبيل الأمثل لتجنيب الشعوب ويلات الحروب ومخاطر الانزلاق. نحو مواجهات أوسع قد تهدد السلم الإقليمي والدولي.

كما دعا إلى الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد، وتغليب منطق الحكمة وضبط النفس، بما يضمن حماية الأرواح وصون مصالح الدول والشعوب.

هذا وجدد الحزب دعمه المطلق للدبلوماسية الجزائرية تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية. فإنه يعبّر عن اعتزازه بالدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في ترسيخ ثقافة السلم والحوار. ويؤكد أن الجزائر ستظل، كما عهدها الجميع، صوت العقل والاعتدال ونصير الاستقرار في محيطها العربي والإقليمي.

