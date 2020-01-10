“الأرندي” يُحدد آجال عقد المؤتمر الوطني الإستثنائي للحزب

حدد، المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديموقراطي “الأرندي”، اليوم الجمعة، تاريخ عقد المؤتمر الوطني الإستثنائي للحزب.

و مما جاء في نص البيان الختامي الذي صدر بعد إجتماع المجلس الوطني للحزب في دورة إستثنائية بفندق الرياض، أنّ المجلس الوطني للأرندي، قرر تحديد تاريخ عقد المؤتمر الإستثنائي.

وقال ذات البيان، إنّ أعضاء المجلس الوطني حدد الآجال لعقد المؤتمر الإستثنائي وذلك يومي 19 و20 مارس المقبل.

كما سيسبق المؤتمر حسب ذات المصدر ، المصادقة على تركيبة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر، والتي تضَم أمناء الولايات وعدد من شخصيات الحزب وخبرائه.

حيثُ، ستجتمع هذه اللّجنة في غضون أسبوع، لتشكيل لجان المؤتمر، وتحديد آجال إنعقاد المؤتمرات الجهوية والولائية.

كما ستقوم بتحضير الوسائل والإمكانات اللوجستية لإنجاح هذا المؤتمر.

تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الوطني للتجمع الوطني الديموقراطي، إجتمع اليوم الجمعة، في دورة استثنائية بالعاصمة، برئاسة الأمين العام بالنيابة عزالدين ميهوبي.