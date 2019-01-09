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“الأرندي” يُرحب بتشكيلة المجمع الجزائري للغة الأمازيغية

الوطني
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“الأرندي” يُرحب بتشكيلة المجمع الجزائري للغة الأمازيغية
بقلم شهرزاد مزياني

رحب التجمع الوطني الديمقراطي، بصدور تشكيلة المجمع الجزائري للغة الأمازيغية في الجريدة الرسمية.

واعتبر التجمع في بيان له، “أنّ هاته الخطوة تشكل عربون وفاء من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة للتكفل بترقية اللغة الأمازيغية بعد ترسيمها في الدستور”.

مضيفا أنّ ” تأسيس هذا المجمع لبنة إضافية لجعل الأمازيغية، ومكسبا إضافيا لتعزيز الوحدة الوطنية وإخراجها من حلقة الصراعات والمزايدات السياسوية”.

وفي الختام ، تقدم التجمع بأحر التهاني وأطيب الأماني للشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني ” يناير”.


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