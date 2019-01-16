“الأزرق الملكي” يحلم بـ”بونجاح”

يُواصل الدولي الجزائري، بغداد بونجاح صناعة الحدث في سوق التحويلات، وذلك رغم تمديده لعقده مع ناديه “السد” لغاية صيف 2024.

وأشارت تقارير إعلامية قطرية وألمانية، بأن هداف المنتخب الوطني، يتواجد حاليا على “رادار” نادي “شالك 04″، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويأمل مُسيروا “الأزرق الملكي” إقناع نظرائهم في “عيال الذيب” بالسماح لنجمهم، بخوض تجربة إحترافية أوروبية نظير مُقابل مادي ضئيل نسبيا.

ودخل إبن “وهران” إهتمامات العديد من الفرق الإنجليزية والفرنسية مؤخرا، ولكن جميعها تراجعت بسبب الراتب السنوي الضخم الذي يتحصل عليه.