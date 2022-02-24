الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على دوري أبطال أوروبا

ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على منافسات كرة القدم، وبالتحديد منافسة أبطال أوروبا، والتي كان مقررا خوض مباراتها النهائية بروسيا.

وكشفت صحيفة “آس” الاسبانية، بأن “اليويفا”، يدرس نقل نهائي أبطال أوروبا، المقرر بمدينة سان بطرس برج الروسية، إلى ملعب “ويمبلي”.

كما يأتي هذا، في ظل تأزم الأوضاع بين الجارتين روسيا وأوكرانيا خلال الساعات القليلة الماضية.

يذكر أنه تم تحديد ملعب “جازبروم أرينا” الروسي، في وقت سابق، لاحتضان نهائي أبطال أوروبا، المقرر بتاريخ 28 ماي المقبل.