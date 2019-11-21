“الأزمة” تتجدد داخل بيت العميد

ظهرت الأزمة المالية من جديد داخل بيت فريق “مولودية الجزائر” قبل 48 ساعة عن مواجهة المُضيف “أولمبي الشلف”.

زملاء القائد “بن دبكة” عبروا عن غضبهم من تأخر الإدارة العاصمية في تسديد الرواتب المتأخرة ومماطلتها في تنفيذ وعودها.

موقع “كووورة” العربي كشف ان أشبال “كازوني” مُتمسكون بقرار مقاطعة التدريبات بعد مباراة أولمبي الشلف بسبب تفاجأهم بعدم ضخ أجورهم في أرصدتهم البنكية.

وطالب لاعبو العميد بعقد جلسة عاجلة مع رئيس مجلس الإدارة “عاشور بطروني” للمطالبة بإيجاد حل عاجل لأزمة المستحقات المالية.