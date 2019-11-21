“الأزمة” تتجدد داخل بيت العميد

الرياضة
  • -
  • 0
“الأزمة” تتجدد داخل بيت العميد صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

ظهرت الأزمة المالية من جديد داخل بيت فريق “مولودية الجزائر” قبل 48 ساعة عن مواجهة المُضيف “أولمبي الشلف”.

زملاء القائد “بن دبكة” عبروا عن غضبهم من تأخر الإدارة العاصمية في تسديد الرواتب المتأخرة ومماطلتها في تنفيذ وعودها.

موقع “كووورة” العربي كشف ان أشبال “كازوني” مُتمسكون بقرار مقاطعة التدريبات بعد مباراة أولمبي الشلف بسبب تفاجأهم بعدم ضخ أجورهم في أرصدتهم البنكية.

وطالب لاعبو العميد بعقد جلسة عاجلة مع رئيس مجلس الإدارة “عاشور بطروني” للمطالبة بإيجاد حل عاجل لأزمة  المستحقات المالية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=729997

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com