الأزمة تشتد بين الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر

عادت قضية الفنانة البحرينية حلا الترك ووالدتها منى السابر إلى الواجهة بسبب فيديو ظهرت فيه والدتها تتحدث عن تطورات القضية.

وفاجأت منى السابر متابعيها بفيديو وهي تبكي، معبرة عن صدمتها بعد أن طلبت حلا الترك الحصانة للحماية منها.

ونشرت منى السابر فيديو في حسابها الشخصي على سناب شات، كشفت فيه أن حلا الترك طلبت من المحكمة الحصانة.

وقالت منى السابر ” الأم تفكر بطريقة عاطفية، لكن بعد ما رأيته اليوم أحسست أنه لا يوجد أمل”.

وأضافت “من أسبوعين جاءت حلا، وقبلتني وقالت لي ماما أنا مستحيل أن أتسبب في أذيتك، واليوم صدمت منها”.

وتابعت منى السابر: “ما صدمني، إن بنتي بتقول إنها تريد حصانة، حصانة من من! من أمها”.

وتقيم حلا حاليا في دولة الإمارات بعد أن التحقت بإحدى الجامعات هناك للدراسة.

ويعيش والدها المنتج محمد الترك، بعد زواجه من الفنانة المغربية دينا بطمة في المغرب، وتعيش والدتها في البحرين.