الأزمة في أكرانيا: لعمامرة يشارك مع لافروف في اجتماع مجموعة الإتصال الوزارية العربية

شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، أمس الخميس على هامش أشغال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في اجتماع مجموعة الإتصال الوزارية العربية حول “الأزمة في أوكرانيا” مع وزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف.

الاجتماع خصص لمناقشة آخر تطورات الأزمة في أوكرانيا وآفاق تمكين طرفي النزاعي روسيا وأوكرانيا. من استئناف المفاوضات بغية التوصل إلى حل سياسي يضمن إنهاء الأزمة مع العمل بالتوازي على التخفيف من حدة إنعكاساتها وتداعياتها. خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقوي.

للتذكير، تم إنشاء مجموعة الاتصال العربية بموجب قرار من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية شهر مارس 2022. لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية. وذلك بهدف المساهمة في إيجاد حل دبلوماسي لها.

وتتشكل اللجنة من وزراء خارجية كل من: الجزائر، مصر، الأردن، السودان، العراق والإمارات العربية المتحدة. فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية.