الأزمة مع الجزائر توجه ضربة قاضية للصادرات الإسبانية

كشف الإعلام الاسباني، أن المبيعات الإسبانية للجزائر تراكمت على مدى شهرين من التراجع الحاد. بعد قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار.

وانخفضت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر بعد تعليق الجزائر للمعاهدة جراء تغيير موقف إسبانيا فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

وبهذا الخصوص قال وزير الخارجية الإسباني جوزيه مانويل البارس يوم أمس الاثنين “العلاقات ليست طبيعية وهناك انسداد في بعض العمليات”.

وسجلت مبيعات الشركات الإسبانية إلى الجزائر 28.6 مليون أورو فقط في جوان الماضي و 66.6 مليون في جويلية. مع انخفاضين بنسبة 81.6٪ و 61.8٪ مقارنة بالعام الماضي، على التوالي. بحسب سجلات وزيرة الدولة الإسبانية.

وتكون الانخفاضات أكبر عند مقارنتها بسجلات تلك الأشهر نفسها من عام 2019 ، العام الماضي. مع العلاقات التجارية العادية والتي لم تتأثر بالوباء. مع انخفاض بنسبة 87.5٪ في جوان (228 مليونًا في عام 2019) و 72٪ في جويلية ( 240 مليون قبل ثلاث سنوات).

لا تخفي الشركات الإسبانية التي لها وجود في الجزائر قلقهم البالغ بشأن الضربة التي تلحق بأعمالهم. والتي تسبب في حدوث صدام دبلوماسي بين الجزائر وإسبانيا.

إن الضربة التي تعرضت لها التجارة الإسبانية محسوسة بشكل خاص في الصادرات الإسبانية إلى الجزائر.

في الواقع، سجلت المشتريات الإسبانية من الدولة الجزائر زيادات بلغت 42٪ في جوان و 49٪ في جويلية. لتصل إلى 514 مليون و 663 مليون أورو على التوالي، مدعومة بارتفاع أسعار الطاقة.

ورفض وزير الخارجية الإسباني الرد، في مأدبة إفطار إعلامية نظمتها أوروبا برس. على مسألة ما إذا كانت هناك اتصالات دبلوماسية من الجزائر.

وقال البارس “الدبلوماسية تتطلب الحذر”. قبل أن يتهم الحزب الشعبي الاسباني حكومته بما وصفه بأنه موقف “تافه” في هذا الشأن وأنه يضر “بمصالح إسبانيا”.