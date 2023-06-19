الأزهر يستنكر صُور السيلفي أمام الكعبة

استنكر أحد علماء الأزهر الشريف في مصر، انشغال بعض زوار بيت الله الحرام بتصوير أنفسهم أمام الكعبة “سيلفي”، أثناء أداء فريضة الطواف.

وقال الدكتور إبراهيم رضا، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “صدى البلد” المصرية، أن توجيه الشخص وجهه نحو الكعبة أثناء التواجد في الصحن، من الأدب مع الله.

وأورد الدكتور: “من الأدب في صحن الكعبة أن يكون وجهنا للكعبة. وما يحدث من انشغال البعض بتصوير أنفسهم أمر عجيب غريب ما أنزل الله به من سلطان”.

مشيرا إلى أن الطواف بمثابة صلاة “طبقا لقول النبي محمد” متسائلا: “ينفع وأنا بصلي أخرج من الصلاة وآخد التليفون وأصور نفسي؟”.

وواصل ذات المتحدث: “النبي يؤكد أن الطواف صلاة. إلا أن الله أباح فيه الكلام، ومن تكلم في الطواف. لا يتكلم إلا بخير بمعنى الذكر والشكر والتسبيح.. والتهليل والاستغفار لله سبحانه وتعالى”.