الأزهر يصدر فتوى حول زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان

أصدر مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية في مصر، الاثنين، فتوى حول زراعة كلية خنزير في جسد مريض مسلم، بعد التجربة الواعدة في الولايات المتحدة بشأن إمكانية زراعة أعضاء خنازير معدلة جنينا في أجسام المرضى المحتاجين.

وأثارت التجرية الكثير من الجدل الديني في العالمين العربي والإسلامي، ليؤكد مركز الأزهر للفتوى، أنه لا مانع من زراعة كلية خنزير في جسد مريض مسلم محتاج إليها في حال توفرت شروط معينة.

وجاء في الفتوى أن “الأصل أن التداوي بجزء من أجزاء الخنزير، كزرع كُليته في جسم الإنسان هو الحرمة، إلا في حالة الضرورة المُلحة، أو الحاجة التي نزلت منزلة الضرورة”.

وأشار المركز، إلى أنه يجوز حدوث استثناءات في حال توفر شرطين، هما “عدم توفر البديل الطاهر “مثل الكلية البشرية”، والثاني: أن يكون الضرر المترتب على الزرع أقل من عدمه، ولو بغلبة الظن؛ سيما أثناء إجراء عملية الزرع وبعدها”.

وشدد بيان المركز على ضرورة مراعاة الأخطار التي تنتج عن مثل تلك النوعية من العمليات، “وما تستلزمه من استخدام أدوية لتَثبيط الجهاز المناعي، وما تنطوي عليه من إمكانية رفض الجسم للعضو المزروع، إضافةً إلى العديد من المُضَاعَفات الخطيرة على صحة المريض وحياته”.

وكان أطباء أمريكيون قد نجحوا لأول مرة في التاريخ، في ربط كلية خنزير بجسم إنسان من دون أن يرفض جهاز المناعة في جسم المتلقي العضو المزروع، مما يعني حدوث تقدم كبير قد يؤدي في نهاية المطاف للتخفيف من النقص الحاد في الأعضاء البشرية التي يجري التبرع بها للمرضى.

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