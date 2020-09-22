الأزهر ينصح بعدم سماع أغنية أصالة الجديدة لهذا السبب!

نصح مجمع البحوث الإسلامية التابع لجامع الأزهر بمصر، بعدم سماع الأغنية الجديدة للفنانة السورية أصالة نصري.

وجاء ذلك، بعد الأزمة التي سببتها أغنية أصالة، بعد اقتباسها جملة من حديث نبوي.

غير أن الأزهر لم يسم المطربة ولم يحدد الأغنية.

وأصدر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر في مصر، بيانا نشره على صفحته بفايسبوك جاء فيه : “ننصح المسلمين بعدم سماعها أو الترويج لها، معتبرا أن الاقتباس من حديث النبي ليصبح جزءًا من أغنية غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء”.

وكانت أصالة قد طرحت مؤخرا أغنية “رفقاً”، والتي من بين كلماتها: “رفقا بمن عنهن قيل، استوصوا خيرا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياء، هن السكينة في المحن، هن المعونة للرجال، جُمّلن بلباس التُقى، زُيّن بأحب الخصال”.