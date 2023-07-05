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الأزهر يهاجم الكيان الصهيوني بسبب جنين

بقلم نادية بن طاهر
الأزهر يهاجم الكيان الصهيوني بسبب جنين
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استنكر جامع الأزهر بشدة اعتداءات إسرائيل المتكررة على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأسفرت العملية الصهيونية، عن وقوع شهداء ومصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء.

وجاء في بيان للأزهر أن “هذا الأمر يعكس الإصرار الصهيوني السافر على مواصلة الاعتداءات والاقتحامات. وارتكاب المجازر واستخدام كل أنواع البطش والقوة المفرطة. في إرهاب صريح للأبرياء والعزل من أبناء الشعب الفلسطيني. وتعد واضح على جميع القوانين والأعراف الإنسانية والأخلاقية”.

ودعا الأزهر “لاتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد تجاه هذه الانتهاكات الصهيونية. التي ينتهجها هذا الكيان الغاشم في مدينة جنين الفلسطينية المحتلة. ودعم نضال الشعب الفلسطيني المشروع في وجه هذا الكيان المحتل الذي تمرَّس على قتل الأبرياء. والاعتداء على الأطفال والنساء والرجال، وسلب الحقوق وسرقة الأراضي والممتلكات”.

وطالب الأزهر، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يجري على الأراضي الفلسطينية المحتلة. والتصدي بقرارات حاسمة لوقف عبث هذا الكيان الصهيوني بحقوق الفلسطينيين الأبرياء. وتعديه السافر والمتواصل على أرضهم وممتلكاتهم.

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