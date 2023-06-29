الأزهر يوجه هذه الرسالة لبوتين بعد احتضانه القرآن الكريم

قدم الأزهر تحية إجلال وتقدير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد حمله واحتضانه القرآن الكريم في مدينة دربند الروسية.

وجاء في بيان للأزهر: “يحيي الأزهر الموقف الشجاع الذي وقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يحمل المصحف. ويدافع عن مقدسات المسلمين. ويعبر عن احترامه للإسلام”.

واستنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تلقيه نسخة من القرآن هدية، في مدينة دربند الروسية، الإقدام على حرق المصحف. واعتبر أن مثل هذا التعامل مع الكتاب المقدس للمسلمين جريمة.

وقال الرئيس الروسي خلال زيارته مسجد “الجمعة” في مدينة دربند: “بطريرك روسيا يؤكد لنا دوما أن المسلمين أخوتنا”، وهذا هو الحال لدينا”.

يذكر أن سويديا متطرفا نفذ وعيده بتدنيس القرآن الكريم الأربعاء، وأقدم تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم.