الأزهر يُدين اغتيال رحمة عياط بألمانيا

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، الحادث الإرهابي الذي استهدف الشابة الجزائرية رحمة عياط، في مدينة هانوفر الألمانية، الذي نفذه إرهابي يميني ألماني.

وشدد الأزهر في بيان له، على ضرورة التصدي بكل حزم لإرهاب اليمين المتطرف والقوميَّة البيضاء الجديدة. التي تشكل تهديدًا متصاعدًا للمسلمين واللاجئين في أوروبا، مع وضع تشريعات قانونيَّة رادعة لهذه الممارسات الإرهابيَّة.

كما أدان الأزهر هذا العمل الإرهابي البغيض، وتقدَّم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة رحمة عياط. داعيًا المولىعز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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