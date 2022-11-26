الأساتذة الجامعيون المحالون على التقاعد يُشرفون على رسائل الدكتوراه بشروط

أعلنت وزارة التعليم العالي، أن رسائل الدكتوراه التي يشرف عليها الأساتذة الذين بلغوا سن 70 سنة وأحيلوا على التقاعد، يمكن لهؤلاء الاساتذة المواصلة على إشرافها شرط مناقشتها خلال السنة الجامعية 2022/2023.

أما الرسائل الأخرى التي لا تناقش خلال السنة الجامعية الجارية فيتم تحويلها إلى أساتذة آخرين بعد موافقة المجلس العلمي.

وجاء في مراسلة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحوز النهار” أون لاين “على نسخة منها ” أنه لتنفيذ محتوى مراسلة مدير ديوان الوزير الأول المتعلقة بإحالة الاساتذة الباحثين والباحثين الدائمين البالغين سن 70 سنة على التقاعد ، وبسبب وجود عدد من الإستفسارات المتعلقة بالأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين المحالين على التقاعد وإمكانية مواصلتهم مهمة التأطير، والإشراف على طلبة الدكتوراه إلى غاية إتمام مناقشة أطروحاتهم، فقد قررت الوزارة الإستجابة لانشغالات طلبة الدكتوراه وضمان مناقشة أطروحاتهم في ظروف مقبولة”.

وأكدت الوزارة أنه يمكن للطلبة المقبلين على إيداع ملف المناقشة على مستوى المصالح المختصة من إتمام أطروحاتهم تحت إشراف أساتذتهم المتقاعدين وذلك قبل نهاية السنة الجامعية 2022/2023 ،أما في حالة عدم إتمامها في الآجال المحددة فإن ملفاتهم تحال على الهيئات العلمية من أجل إعادة توجيهها إلى مشرفين جدد يكونون في وضعية نشاط دائم.

وفي هذا الشأن أكدت الوزارة على ضرورة تطبيق أحكام القرار 991 المؤرخ في أول أوت 2022 ،لا سيما المادة 30 منه التي تنص على أنه يجب أن يكون المشرف على أطروحة الدكتوراه أستاذا باحثا أو باحثا دائما من المصف العالي في الشعبة ،وفي وضعية نشاط دائم بإحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي كما أنه يمكن أن يكون مشرف في وضعية التعاقد وفقا للتنظيم المعمول به.