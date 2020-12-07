الأساتذة الجامعيون يطالبون بمنحة “كوفيد 19”

تحسبا للدخول الجامعي المقرر في 15 من الشهر الجاري

طالب الأساتذة الجامعيون بضرورة توفير الإجراءات الوقائية اللازمة وحماية الأساتذة، من خلال توفير التحاليل الخاصة بـ”كوفيد 19″، ومنح منحة تساعد على إجراء التحاليل في حال تم وجود شك في الإصابة بـ”الفيروس”، وهذا حماية للأسرة الجامعية والطلبة.

وأكدت نقابة الأساتذة الجامعيين، بأن الأساتذة مستعدون للدخول الجامعي من خلال احترام الإجراءات الوقائية و”البروتوكول” الصحي الذي أفرجت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا.

من جهتها، أكّدت المنظمات الطلابية على ضرورة برمجة دفعات الطلبة الذين يدرسون حضوريا بناءً على الطاقة الاستيعابية للإقامات الجامعية والالتزام بغرف فردية قدر الإمكان، مع تخصيص علب جاهزة لأخذ الطعام في الإقامات وتنظيف وتعقيم المساحات بعد كل استعمال.

ومن بين الإجراءات المتخذة والتي تم الاتفاق عليها، الاستمرار في التعليم عن بعد وتعزيزه، وتنظيف وتهيئة المحيط الخارجي لكل مؤسسة، مع تهيئة المراحيض ودورات المياه وتنظيفها.

ومن بين الإجراءات المتخذة، توفير صهاريج للمياه مجهّزة بالحنفيات والأحواض، مع الأخذ بعين الاعتبار معيار التباعد الاجتماعي وتوفير أجهزة موزعة للسائل الهيدروكحولي، إضافة إلى فتح كل الأبواب المتاحة لتفادي التجمعات والاكتظاظ أمام مداخل المؤسسات.

ومن الأمور المتفق عليها، القيام بعملية التحسيس والتوعية عن طريق الملصقات الإشهارية و”الفيديوهات” بالتنسيق مع موظفي المركز الطبي وعلى مستوى كل المواقع، مع إرسال “البروتوكولات” الخاصة بكل مؤسسة، إلى مديرية الخدمات الجامعية الجهوية المعنية لاستقبال الطلب.

كما ألزمت الوزارة مديري المؤسسات الجامعية والبحثية، بضرورة القيام بعملية التطهير المنتظم للقاعات والمراحيض والطاولات والكراسي، وغيرها من المعدات المستخدمة، مع التهوية الطبيعية للأماكن بفتح النوافذ، والتحذير من استعمال مكيّفات الهواء والمراوح لمنع انتشار “الفيروس”.

وألزمت الوزارة مديري المؤسسات، بعدم التهاون في تنفيذ “البروتوكولات” الصحية وتدابير الوقاية والحماية المحددة لكل نشاط والسهر على تطبيقها.

للإشارة، فإن مختلف المؤسسات الجامعية، وخاصة منها مديريات الخدمات الجامعية، باشرت، منذ أيام، عملية واسعة لوضع إجراءات صحية ووقائية لاستقبال الطلبة المقيمين في الأحياء الجامعية بأمان.