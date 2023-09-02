الأساتذة الجدد بجامعة سوق أهراس يمضون على محاضر التنصيب

أشرفت البروفيسور نورة موسى مدير جامعة محمد الشريف مساعدية – سوق أهراس، يوم السبت على تنظيم لقاء بمناسبة استقبال الأساتذة حديثي التوظيف.

وذلك بحضور السادة نواب المدير، الأمين العام للجامعة، عمداء الكليات ومسؤولي الواجهات. حيث تم خلال هذه المناسبة الترحيب بـ 138 أستاذ مساعد قسم ب، وتعريفهم بجامعة محمد الشريف مساعدية، وإطاراتها المسيرة.

.وتطرق المتدخلون خلال هذا اللقاء للعديد من المحاور التي تصب في إطار مشروع الوزارة، حيث تم التأكيد على أهمية اندماج الأساتذة حديثي التوظيف في المساعي الرامية للرفع من مرئية الجامعة، عن طريق فتح حسابات على المواقع البحثية الدولية وتحديث بياناتها دوريا.

بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في إثراء المستودع الرقمي للجامعة بالأعمال العلمية للأساتذة، من أجل زيادة عدد الزيارات لموقع الجامعة.

كما تم حث الأساتذة على استغلال هياكل الجامعة في المجال السمعي البصري لإنتاج مواد سمعية بصرية تدعم التكوين البيداغوجي للطالب.

وتساهم في تقدم عملية التعليم عن بعد، وزيادة جودتها، مع التركيز على التكوين في اللغة الانجليزية، عبر البرامج التي توفرها الوزارة، حضوريا أو عن بعد.

كما تطرقتمدير الجامعة إلى ضرورة انخراط الأساتذة في تفعيل مشاريع التوأمة بين الجامعة والجامعات التونسية في إطار مشروع 5+5 وكذا جامعة “أفيلا” الأمريكية، وانضمامهم لمشاريع البحث الدولية مثل erasmus .

أما في الجانب المقاولاتي، فقد تم تسليط الضوء من طرف المتدخلين على أهمية مشاركة الأساتذة في تأطير والإشراف على مشاريع تخرج طلبة حاضنة الأعمال وكذا دار المقاولاتية، لدعم رصيد الجامعة من براءات الاختراع والمؤسسات الناشئة.

وكذا ضرورة العمل على فتح مؤسسات فرعية تسمح لهم بتجسد مشاريعهم الاقتصادية. وفي نهاية اللقاء، تم إمضاء الأساتذة على محاضر التنصيب وميثاق آداب وأخلاقيات المهنة، واستلام البريد المهني، وحساب أرضية بروغراس، للتمكن من الانطلاق في أداء مهامهم البيداغوجية والبحثية على أكمل وجه.