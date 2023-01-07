الأساتذة المدمجون.. مباشرة عملية توثيق الشهادات

أمر وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بمباشرة عملية توثيق شهادات الأساتذة المدمجين حديثا. كما دعا الوزير إلى الحرص على تأشير القوائم الإسمية بعنوان 2022.

وجاءت تعليمات وزير التربية، خلال ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية. حيث حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية.

كما قام بلعابد بتقييم عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة والتي تم الانتهاء منها في آجال قياسية. مثمّنا المجهودات المبذولة من طرف الجميع لتجسيد قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وهنأ في الندوة ذاتها، المتحاضرين بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

كما أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد عن الانتهاء من عملية إدماج 62 ألف أستاذ متعاقد في مناصب قارة. وجاءت هذه العملية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وفي تصريح للصحافة على هامش إشرافه على اختتام أشغال الملتقى حول تحضير امتحان تقييم مكتسبات نهاية التعليم الابتدائي أوضح بلعابد “تم أمس الأربعاء الانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين والبالغ عددهم 62 ألف، أغلبهم في التعليم الابتدائي، وهذا طبقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء”.

وصدرت، التعليمة الوزارية المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي، والمتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.

وحسب بيان وزارة التربية، فإن عملية الإدماج تخص الأساتذة المتعاقدين المتواجدين في حالة الخدمة عند تاريخ 11 ديسمبر 2022.

كما يخص الإدماج الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم على مستوى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم في مناصب مالية شاغرة نهائيا. والذين يؤدون المدة القانونية للعمل.