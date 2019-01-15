الأساتذة المشاركون في مسابقة الترقية بالوادي يغلقون الطريق

إحتج العشرات من أساتذة التعليم المتوسط أمام مدخل متوسطة الأمير عبد القادر ببلدية الوادي، مركز إجراء إمتحان ترقية أساتذة المتوسط.

وجاء سبب الإحتجاج بعد غلق باب المؤسسة في أوجه الأساتذة، الذين وصلوا بعد الساعة الثامنة بدقائق قليلة قادمين من مسافات لا تقل عن 100 كلم.

ليتفاجؤوا بغلق باب مركز الإمتحان ومنعهم من الدخول بحجة أنهم وصلوا متأخرين، ورغم محاولاتهم لإقناع المسؤولين بوضعهم لكنهم فشلوا.

ليبادروا بأعدادهم الكبيرة إلى غلق الطريق المقابل لباب المؤسسة الأمر الذي إستدعى تدخل عناصر الأمن التي دخلت في مفاوضات مع الإدارة بحضور الأساتذة المتأخرين.

هذا ولقد أرجع المشاركون في المسابقة سبب تأخرهم بدقائق معدودات، إلى إنعدام النقل

وكان إنطلاق أول رحلة نحو الوادي من المقاطعة الادارية المغير، في حدود الساعة 7 صباحا، ليتم إدخالهم والسماح لهم بإجراء الإمتحان.