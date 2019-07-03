الأساتذة المصححون للبكالوريا بمركز إبن رستم في تيارت يحتجون

قام صبيحة اليوم الأربعاء، عدد من الأساتذة المصححين لشهادة البكالوريا، بمركز إبن رستم بتيارت، والذي يقارب عددهم 400 أستاذ، بحركة احتجاجية.

وجاء احتجاج الأساتذة، بسبب سوء التسيير الخاص بالإيواء والإطعام، من طرف المقتصد، المسؤول عن التسيير داخل المركز.

حيث علمنا من مصادرنا، تدخل مديرة التربية، التي قامت كإجراء أولي بتغيير المقتصد، وبعض العمال.

والذي كان مطلب الاستاذة المحتجين، في عريضة تم تقديمها، تحمل كافة المطالب.

وجاء الإحتجاج، نتيجة الظروف التي أثرت على الأساتذة، فيما يخص تسيير طريقة التصحيح على مستوى هذا المركز.

وهي حسب ذات المصادر، مشاكل تتكرر كل سنة.

وهناك مطالب بضرورة القضاء على هذه المشاكل نهائيا، من خلال المشرفين على عملية تسيير الإطعام والإيواء، للأساتذة المصححين.